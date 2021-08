Festa clandestina com mais de 2 mil pessoas é encerrada no Tarumã

Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) encerraram uma festa clandestina, na noite de sábado (07/08), que estava sendo realizada em um sítio localizado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Mais de 2 mil pessoas estavam no local. O organizador do evento não foi encontrado.

A festa “Me Faz Feliz Sunset” foi encerrada pela CIF por volta das 22h30, após denúncias anônimas informando o descumprimento do decreto governamental que proíbe a aglomeração de pessoas e prevê protocolos sanitários de combate a proliferação da Covid-19. O público jovem estava sem máscaras e em grande aglomeração.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF contou com a participação de agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). Segundo a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), mais de 2 mil pessoas estavam no local no momento da chegada dos fiscais, e foram dispersadas.

Ação conjunta – A CIF é coordenada pela SSP-AM e conta com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.