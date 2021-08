Prefeitura de Manaus abre curso de Cuidador Informal de Idosos

A Prefeitura de Manaus abre, nesta segunda-feira, 9/8, às 8h, o curso Cuidador Informal de Idosos. A capacitação terá carga horária de 20 horas, não tendo caráter técnico-profissionalizante. Participarão desta turma, 27 pessoas previamente inscritas.

As aulas, que acontecerão até o dia 13, sexta-feira, no auditório da sede do Disa Sul, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 300, bairro São Francisco, zona Sul, serão na modalidade presencial, obedecendo a todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

A organização do curso é do Núcleo de Saúde do Idoso, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O objetivo da prefeitura com o curso é qualificar os cuidados que familiares e cuidadores oferecem às pessoas idosas, sobretudo aos que sofrem com algum problema de saúde, como as doenças crônico-degenerativas e que já estão acamados ou em risco de perda de mobilidade.