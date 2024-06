Festival de Parintins 2024: Polícia Civil alerta sobre cuidados com crianças e adolescentes

Nos próximos dias, Parintins, localizada a 369 quilômetros de Manaus, será palco do 57º Festival de Parintins. O evento atrai milhares de pessoas de todas as idades, incluindo crianças e adolescentes, o que aumenta a necessidade de atenção especial para este público vulnerável. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta pais e responsáveis sobre a importância de redobrar os cuidados com os jovens durante o festival.





Devido à magnitude do evento, um dos crimes mais preocupantes é o turismo sexual infanto-juvenil. Em Parintins, a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) é responsável por investigar crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A delegada Marna de Miranda, titular da DEP de Parintins, explica que a exploração sexual ocorre quando o autor oferece dinheiro ou outros benefícios em troca de relações sexuais com menores. “Pais e responsáveis precisam estar informados sobre como a exploração sexual é praticada e atentos ao ambiente ao redor para identificar condutas suspeitas”, destacou a delegada.

Os autores desses crimes não possuem um perfil definido e podem ser tanto turistas quanto moradores locais, inclusive familiares das vítimas. A vulnerabilidade socioeconômica é um dos principais fatores de risco que atrai crianças e adolescentes para a rede de pedofilia. Meninas são as principais vítimas, mas meninos também estão em risco.

Para prevenir esses crimes, a delegada Marna enfatiza a necessidade de atenção constante dos pais ou responsáveis. “É fundamental que os pais mantenham uma vigilância rigorosa sobre os passos de seus filhos e evitem deixá-los sob a supervisão de pessoas não totalmente confiáveis. Produzir crachás de identificação com informações necessárias também é uma medida recomendada”, afirmou.

Denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelos números (92) 99178-8088 (DEP de Parintins), disque 190 (Polícia Militar do Amazonas – PMAM) ou (92) 99358-1444 (Conselho Tutelar).

A rede de proteção em Parintins está intensificando seus esforços para combater crimes previstos no ECA, contando com reforço no efetivo para garantir a segurança das crianças e adolescentes durante o festival. “Estamos empenhados em proteger nossos jovens e combater esses crimes de forma eficaz durante o 57º Festival de Parintins”, concluiu a delegada.