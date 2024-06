Brasil vence Holanda de virada e se aproxima dos líderes na Liga das Nações

O Brasil iniciou a terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino com uma vitória emocionante de virada sobre a Holanda na manhã desta segunda-feira (18). O jogo, disputado em ritmo intenso, terminou com a seleção brasileira vencendo por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/23, 31/29 e 25/22. Este resultado garantiu ao Brasil sua sexta vitória nesta fase inicial da VNL, assegurando, momentaneamente, a segunda colocação na tabela.





O destaque brasileiro foi Darlan, que liderou a equipe com 26 pontos, sendo 20 de ataque, três de saque e três de bloqueio. O central Lucão contribuiu com 12 pontos, marcando sete em ataques, três em bloqueios e dois em saques. Outro central, Flávio Gualberto, destacou-se com 11 pontos, incluindo seis bloqueios. Do lado holandês, o oposto Nimir Abdel-Aziz foi o grande nome da partida, anotando impressionantes 38 pontos, com 32 em ataques.

A partida também tinha grande importância para a Holanda, que buscava se manter viva na corrida olímpica para Paris-2024. No entanto, com a derrota, as chances da equipe holandesa ficaram comprometidas. A seleção brasileira, por sua vez, continua firme na competição, colada nos líderes e com boas perspectivas para a fase final da Liga das Nações.

Esta vitória demonstra a força e a resiliência da equipe brasileira, que soube se recuperar após perder o primeiro set e controlar os momentos decisivos do jogo. Agora, o Brasil se prepara para os próximos desafios na VNL, com a confiança reforçada por mais um triunfo importante.

Fonte: R7