Festival Folclórico de Parintins inicia com apresentações vibrantes dos bois Caprichoso e Garantido

A 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins teve início na noite de sexta-feira, 28 de junho, na icônica ilha de Parintins, localizada no estado do Amazonas. Os tradicionais bois-bumbás Caprichoso e Garantido encantaram o público com suas primeiras apresentações na competição pelo título deste ano.





O Boi Caprichoso abriu o festival com o tema “Raízes: o entrelaçar de gentes e lutas”, destacando a diversidade e a resistência das culturas plantadas, nascidas e sustentadas no coração da Amazônia brasileira. A apresentação celebrou a riqueza cultural dos povos negros, indígenas, ribeirinhos e mestres da cultura popular local, enfatizando a força e a união dessas comunidades.

Por outro lado, o Boi Garantido apresentou o tema “Segredos do Coração” para os três dias do festival. Na primeira noite, o subtema foi a origem da vida, destacando a Amazônia como centro de resistência dos negros e povos originários. A performance explorou os mistérios que envolvem essa resistência e culminou na Baixa da Xanda, local onde o Garantido foi criado pelo mestre Lindolfo Monteverde.

A apresentação do Garantido contou com a presença especial de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga da agremiação, que levou a cultura parintinense para o BBB 24, onde conquistou o terceiro lugar. Isabelle brilhou na primeira noite de apresentações, mostrando toda a evolução de sua dança e a força da cultura local.

O festival segue com suas apresentações nos próximos dias, prometendo mais momentos emocionantes e uma celebração vibrante da cultura amazônica.

