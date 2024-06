Lançamento da biografia de Ednelza Sahdo celebra a Dama da Cultura Amazonense

No dia 5 de julho, será lançado no Teatro da Instalação, a biografia autorizada intitulada “Ednelza Sahdo – A dama do Teatro, do Carnaval e da Cultura Amazonense”. A obra, publicada com o apoio da Prefeitura de Manaus, através do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) – gestor do Fundo Municipal de Cultura (FMC) -, e do Ministério da Cultura (MinC), celebra a trajetória de uma das figuras mais importantes da arte amazonense.





O projeto, inédito, foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), do Governo Federal, através do Edital de Chamamento Público nº 005/2023 – Concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural Demais Linguagens, gerido pelo Concultura. Em visita à sede do Concultura, o autor, Adailson Veiga, entregou exemplares da obra ao presidente do Concultura/FMC, Neilo Batista, e ao vice-presidente, Carlos Guedelha, aproveitando a ocasião para convidá-los ao lançamento.

O presidente do Concultura, Neilo Batista, destacou a relevância da biografia para o registro das personalidades manauaras e sua atuação nas artes. “A obra do Adailson é um registro maravilhoso e emocionante que retrata a grandiosidade da dama do teatro não só amazonense, mas do Brasil, a eterna Ednelza Sahdo”, ressaltou Neilo.

Segundo Adailson Veiga, a biografia é fundamental para a preservação da memória e da história cultural do Amazonas, destacando personagens importantes como Ednelza Sahdo. “Fico muito feliz e esperançoso com as atuais políticas culturais advindas dos governos federal e municipal, isso gera emprego e aquece a economia criativa. Projetos culturais importantes são executados, enriquecendo as artes da nossa região”, comentou Veiga.

A primeira tiragem do livro, com 200 exemplares, será distribuída ao público durante o lançamento e também nas principais bibliotecas públicas de Manaus.

A Obra

Iniciada em 2015, um ano após Ednelza Sahdo ser homenageada pelo Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba A Grande Família, a biografia abrange desde a infância da atriz até sua carreira no teatro e na televisão, passando pela dramaturgia e sua paixão pelo carnaval. Adailson Veiga, amigo pessoal de Ednelza, acompanhou todo o processo de criação da obra, que foi aprovado pela artista antes de seu falecimento em novembro de 2022.

“Ednelza foi minha inspiração artística quando a conheci em 1988. Ela me dirigiu no espetáculo ‘Nós Medeia’, de Zé Maria Pinto, em 2011. Foi minha grande amiga e confidente”, compartilhou o autor.

Para a composição da biografia, Adailson realizou entrevistas com Ednelza, seus filhos, amigos, artistas, autoridades e dirigentes de escolas de samba, além de uma vasta pesquisa bibliográfica. “Com Ednelza foram mais de dez entrevistas em vídeo. Pesquisei material fotográfico e jornalístico, busquei histórias da família, pesquisei sobre a migração dos Isaac Sahdo, da Síria para o Amazonas. Além de pesquisas junto aos arquivos da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam); Arquivos do Sergio Cardoso e do Márcio Souza (escritores), entre outras fontes”, detalhou Adailson.

Ednelza Sahdo, atriz, cantora e diretora, é eternizada como a “Dama do Teatro Amazonense”, sendo uma referência para diversas gerações de artistas, tanto no teatro quanto no carnaval, tornando-se um símbolo da cultura amazonense. A biografia é dividida em 14 capítulos e busca contribuir para o resgate, registro e construção identitária do teatro e da cultura do Amazonas, tendo a trajetória de Ednelza Sahdo como eixo central.

“Desejo com esta obra imortalizar a memória e a obra de Ednelza Sahdo, inspirar para que outros ‘Adailsons’ possam contribuir com a cultura amazonense com legados e obras de outras ‘Ednelzas’”, afirmou o autor.

Sobre o Autor

Adailson Feitoza Veiga é ator, diretor e produtor de teatro, com Mestrado em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade Cândido Mendes (Ucam/RJ) e em Neuropsicopedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde (UNICV/PR). Possui Bacharelado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista (Unip/AM) e Licenciatura em História pelo Centro Universitário Cidade Verde (UNICV/PR).

Professor universitário e gestor de pessoas, Adailson iniciou sua carreira no teatro em 1994, no Grupo de Pesquisas Cênicas do SESC, dirigido por Chico Cardoso. Frequentou o Curso Técnico em Artes Cênicas pelo Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua) em 1995. Além do Grupo de Pesquisas Cênicas do SESC, atuou na “Cia de Teatro A Rã Qi Ri” e na “Cia de Teatro Metamorfose”. Em 1996, fundou a “Cia Teatral Azuarte”, onde passou a dirigir e produzir seus próprios espetáculos.