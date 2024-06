Jovem de 18 anos é assassinado com vários tiros pelo corpo no Monte das Oliveiras

MANAUS | Um jovem de apenas 18 anos, identificado como Leonardo Macedo Ribeiro, foi o executado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Santa Palmira, bairro Monte das Oliveiras, comunidade Monte Pascoal, zona Norte de Manaus.





O crime ocorreu por volta das 07h20min, deste sábado, (29). A vítima teria saindo de uma festa no Igarapé do Passarinho, e aí seguir para outra acabou sendo perseguido e executado com vários tiros. Uma segunda pessoa também foi baleada e levada para uma unidade de saúde.

O corpo foi periciado e recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), irá investigar o caso.

Por Correio da Amazônia