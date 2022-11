Fifa proíbe venda de bebidas alcoólicas em estádios da Copa no Catar

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta 6ª feira (18.nov.2022) que não será permitida a venda de bebidas alcoólicas dentro e ao redor de estádios no Qatar, país que sedia a Copa do Mundo de 2022. O mundial começa em 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.

Apesar de não proibir o álcool, o Qatar criminaliza o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos.

Em nota, a entidade afirmou que a decisão foi tomada junto as autoridades do país anfitrião. Inicialmente, o Qatar havia autorizado a comercialização de cervejas para torcedores com ingressos nos estádios, começando 3 horas antes do início das partidas e por uma hora depois do final.

Agora, a venda de álcool será concentrada durante o “Fifa Fan Festival” -evento comemorativo oficial que reúne torcedores além dos estádios-, e em outros locais licenciados. A Budweiser, empresa que produz cervejas, patrocina o evento e tem direitos exclusivos para vender a bebida durante a realização do torneio.

Segundo a Fifa, o produto 0 álcool da marca não será afetado pelas novas medidas.

“Não há impacto na venda do Bud Zero, que permanecerá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Qatar”, afirmou em comunicado no Twitter. “As autoridades do país anfitrião e a FIFA continuarão a garantir que os estádios e áreas adjacentes proporcionem uma experiência agradável, respeitosa e agradável para todos os torcedores”.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

TABELA DA COPA

O Poder360 fez uma tabela detalhada da Copa do Mundo no Qatar. Para ter o arquivo em PDF para impressão, clique aqui (9 MB). Se preferir o arquivo em PNG, clique aqui (fase de grupos) e aqui (fase final).

Poder360