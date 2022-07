Fim de semana promete calor e muito sol no Brasil

O penúltimo fim de semana de julho será embalado ainda pelo ar seco e por temperaturas acima do normal para esta época.

Uma frente fria passa pelo litoral gaúcho e provoca um pouco de chuva por lá, mas esta frente fria não tem nenhuma chance de refrescar o restante do Brasil nos próximos dias. A grande massa de ar seco que persiste sobre o interior do país ainda está muito forte impedindo que o ar frio das frentes frias avance sobre o Brasil.

Ar muito seco

Durante o fim de semana, níveis de umidade do ar muito baixos, entre 11% e 30%, voltam a ser observados nas horas mais quentes do dia sobre grande parte das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, sobre o Tocantins, Rondônia, sul do Pará e interior do Nordeste.

São valores de umidade no ar muito abaixo do ideal para a saúde e conforto do ser humano.

Tanto o ar muito seco como o excesso de umidade fazem mal à saúde.

O impacto do ar seco na saúde

O ar seco causa incômodo nos olhos, nariz, lábios e no trato respiratório, por ressecar as mucosas. Mucosas ressecadas são mais sensíveis e por isso ficam sujeitas a irritações, principalmente se as coçarmos. Mucosas ressecadas também são mais suscetíveis a microferidas, que as deixam mais vulneráveis à penetração de vírus e bactérias, que podem desenvolver infecções de intensidade variada.

Calor acima do normal

O bloqueio atmosférico que vem interferindo no caminho normal das frentes frias impede que o ar frio de origem polar avance pelo interior do país, para refrescar.

Este fim de semana promete ser mais um fim de semana quente por quase todo o Brasil. Em algumas capitais, como São Paulo, Curitiba e até Cuiabá, as temperaturas máximas esperadas para o fim de semana serão muito acima da média normal para julho.

Para São Paulo, por exemplo, a previsão para o fim de semana é de calor de até 28°C. A média normal da temperatura máxima em julho é de aproximadamente 23°C

Curitiba deve ter calor de até 26°C no fim de semana, temperatura muito acima da média de máxima para julho, que é de 20°C.

As capitais mais quentes serão Teresina, Cuiabá e Palmas, que devem ter máximas de 35°C a 37°C. A média da temperatura máxima em julho em Cuiabá é de aproximadamente 32°C.

O Rio De Janeiro terá calor em torno de 32°C.

Este bloqueio vem sendo observado desde o finalzinho de junho, por volta do dia 28, e ainda não dá sinais de enfraquecimento. Mas o fim de julho poderá ter finalmente uma mudança no tempo.

Fonte: Clima Tempo