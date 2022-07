PM confirma 18 mortos em operação no Complexo do Alemão

Dezoito pessoas morreram nesta quinta-feira em uma operação policial contra o crime organizado no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, informaram autoridades.

Cerca de 400 membros das forças de elite das polícias Militar e Civil do estado entraram com blindados e quatro helicópteros na extensa área de favelas, localizada na zona norte da capital fluminense, para combater um grupo dedicado ao roubo de veículos de carga e bancos.

Dezesseis suspeitos de pertencerem a organizações criminosas, uma moradora de 50 anos e um policial de 38 morreram na operação, concluída na tarde de hoje, indicou em coletiva de imprensa um porta-voz da Polícia Civil.

A Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) afirmaram à AFP que têm informações que indicam um total de 20 mortos, incluindo o policial e a mulher.

– ‘Atiraram contra o carro’ –

Parentes de Letícia Marinho de Sales, vítima da operação, acusaram a polícia de ter causado a morte da mulher ao atirar contra o carro em que ela estava com o companheiro, Denilson Glória.

“Está sob investigação. Não sabemos a dinâmica de como ocorreu”, disse em coletiva o coronel Rogério Lobasso, responsável da PM na operação, após lamentar a ação.

O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do policial Bruno de Paula Costa, sem citar as demais vítimas. “Foi vitimado por um confronto com bandidos”, declarou, durante sua tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais, nas quais se queixou de dificuldades judiciais enfrentadas por autoridades para realizar operações em favelas.

Fonte: Yahoo!