Fiscais de transportes orientam motoristas e usuários no Centro de Manaus

Orientar passageiros e motoristas de ônibus, além de coibir transporte irregular, tem sido o cotidiano dos fiscais de transportes da Prefeitura de Manaus, que atuam na região do Centro durante as mudanças em linhas de ônibus do local, devido a cheia do rio Negro.

Desde o dia 1º de junho, as linhas que atendem o Terminal da Matriz foram desviadas para a avenida Sete de Setembro, e os fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuam nas paradas de ônibus temporárias instaladas atrás da Igreja da Matriz e também na praça Heliodoro Balbi (da Polícia).

Cerca de 20 fiscais se revezam nas imediações da avenida Sete de Setembro com a missão principal de atender os usuários do transporte urbano. Dúvidas sobre locais de paradas de ônibus e itinerários das linhas são os principais questionamentos que surgem no local.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Paulo Cesar Reis, explicou o trabalho realizado. “Orientamos os motoristas a parar nas placas sinalizadas e informamos os usuários os locais corretos para embarcar nos veículos. Outra medida importante é determinar que os micro-ônibus executivos não parem em locais exclusivos para transporte convencional. Foi delimitado que a parada dos executivos deve acontecer na Sete de Setembro entre a avenida Eduardo Ribeiro e a rua Marechal Deodoro. Ressaltamos que os veículos que desobedecerem estarão sujeitos a apreensão”, explicou.

A mudança no Centro foi realizada por causa da cheia do rio Negro em trecho da avenida Floriano Peixoto que impede a passagem dos coletivos pelo local.

Os ônibus que trafegam em direção ao Terminal da Central (Matriz) deixaram de transitar neste local. Para atender a demanda dos coletivos, o IMMU montou um esquema operacional, para que os coletivos possam circular na área central sem prejudicar os usuários.

Outra mudança colocada em prática – também de forma temporária – compreende as linhas de ônibus 300, 356, 448, 500, 560, 640, 650 e 652, que deixaram de atender a região central. As linhas retornam aos bairros, a partir da praça da Saudade.