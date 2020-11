Fiscalização acaba com festa clandestina em sítio, no Tarumã

Na madrugada deste sábado (07/11), a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), encerrou uma festa clandestina no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

As vistorias da noite desta sexta-feira (06/11) e madrugada de hoje ocorreram em diversas zonas da capital amazonense e resultaram em três locais interditados e outros seis fechados.

De acordo com o major Marco Antônio Gama, que coordenou uma equipe da operação, na festa clandestina, aproximadamente 200 pessoas foram encontradas em um sítio, no ramal da Anaconda.

Na ocasião, foram apreendidos equipamentos de som e bebidas alcoólicas. Adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para serem ouvidos.

A CIF conta com um efetivo das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Casa Militar, Marinha, entre outros.