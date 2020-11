Feirantes de Presidente Figueiredo recebem créditos de R$ 110 mil

Os produtores rurais participantes das Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), no município de Presidente Figueiredo (a 127 quilômetros de Manaus), receberam, neste sábado (07), o aporte financeiro de R$ 110 mil em crédito emergencial oferecido em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O valor foi contratado por 19 produtores que, a partir de agora, terão a oportunidade de até triplicar a produtividade do cultivo de hortifrutis e pescados.

Os recursos, que vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil, beneficiou produtores das comunidades São João do Urubuí, Ramal do Paulista, Boa Esperança, Marcos Freire, São Salvador, Brava Gente e produtores residentes às margens da rodovia federal BR 174 e da rodovia estadual AM 240 (estrada de Balbina).

Para receberem o crédito, os agricultores devem estar vinculados a alguma feira da ADS no interior ou na capital. A Afeam realiza a pesquisa de crédito e, após a aprovação, é providenciada a documentação, o comprovante de residência e uma declaração validando que é feirante da ADS para a assinatura do contrato e recebimento do benefício.