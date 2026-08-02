domingo, 2 de agosto de 2026
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Semsa dá início à Multivacinação de crianças e adolescentes nesta segunda-feira, 3/8

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Redação 5
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Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia, nesta segunda-feira, 3/8, a campanha de Multivacinação 2026, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes da capital amazonense. Ao longo da campanha, que segue até 1º/9, todas as vacinas do calendário nacional estarão sendo ofertadas em mais de 170 unidades da rede municipal de saúde, distribuídas nos quatro distritos de saúde urbano e na zona rural.

Além de intensificar a vacinação nas unidades, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) irão realizar busca ativa de crianças e adolescentes que aparecem com o esquema de vacina incompleto no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e em outros sistemas oficiais de informação


A estratégia visa aumentar a cobertura vacinal, elevando a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. Entre as vacinas disponíveis estão, por exemplo, a da febre amarela, que tem cobertura de 78,60% entre as crianças menores de 1 ano; a poliomielite (94,24%) e a Pentavalente (93,88%). Adolescentes de até 19 anos, ainda não vacinados contra o HPV, também serão contemplados durante a multivacinação, assim como adultos que estejam com doses em atraso, especialmente contra o sarampo e a febre amarela.

A gerente de Imunização da Semsa Manaus, Isabel Nascimento, estará à disposição da imprensa para entrevistas na Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont, no bairro da Paz, a partir das 8h30.

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