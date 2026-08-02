domingo, 2 de agosto de 2026
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David Almeida e Dra. Shádia lançam plano de governo “Pra Cima, Amazonas” nesta segunda

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

O candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, e a candidata a vice-governadora, Dra. Shádia, apresentam nesta segunda-feira (3) o plano de governo da chapa, intitulado “Pra Cima, Amazonas”. O lançamento está marcado para as 17h, no Teatro Manauara, em Manaus.

O documento reúne propostas voltadas ao desenvolvimento do estado e está dividido em nove eixos estratégicos, contemplando diferentes áreas da administração pública.


Segundo a campanha, o plano foi construído por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais com experiência em gestão pública. A elaboração também levou em consideração demandas apresentadas pela população durante encontros, visitas e diálogos realizados em Manaus e em municípios do interior do Amazonas.

A proposta reúne diretrizes para orientar as ações da chapa caso David Almeida e Dra. Shádia sejam eleitos para comandar o Executivo estadual.

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