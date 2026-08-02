Ação “Eu Amo Parintins” realiza 2.315 atendimentos de saúde e leva cidadania à região do Jacu

Prefeitura de Parintins realizou, na manhã deste sábado (1º), mais uma edição da ação “Eu Amo Parintins”, beneficiando moradores da comunidade São João do Jacu e de comunidades vizinhas com consultas médicas, atendimentos multiprofissionais e serviços de cidadania. Ao todo, foram registrados 2.315 atendimentos de saúde, com a participação de médicos especialistas, clínicos gerais e equipes da Atenção Primária, além de diversos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

A programação contou com a presença do prefeito Mateus Assayag, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, do secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, da secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Zeila Cardoso, de membros do Conselho Municipal de Saúde e dos vereadores Fábio Cardoso, Azamor Pessoa, Flávio Farias e Fernando Menezes.





O prefeito Mateus Assayag destacou que a iniciativa busca aproximar os serviços públicos das famílias da zona rural, reduzindo as dificuldades enfrentadas por quem vive distante da sede do município. “Levamos não apenas saúde, mas também assistência social, educação, cuidado e atenção às comunidades. Quem mora na zona rural conhece as dificuldades de deslocamento e de acesso aos serviços públicos. Por isso, seguimos levando essa ação para cada vez mais localidades. Já temos um cronograma que seguirá até o fim do ano, porque esse é o nosso compromisso com a população ribeirinha”, afirmou.

A vice-prefeita Vanessa Gonçalves ressaltou que a ação integra diversas secretarias para oferecer um atendimento mais completo às comunidades. “Essa ação beneficia cada vez mais o nosso povo da zona rural. É um compromisso da nossa gestão estar presente na vida das pessoas, levando dignidade, respeito e amor por meio de ações que realmente transformam a vida da população”, declarou.

Morador da comunidade Nova Canaã, Ivanildo Lima agradeceu a realização da ação e destacou a importância da iniciativa para as famílias da região. “Essa é uma ação muito bonita e necessária. Ela traz saúde para uma população que vive mais isolada e que enfrenta dificuldades para chegar à cidade. Só temos a agradecer ao prefeito, à equipe da saúde e a todos que vieram cuidar da nossa comunidade”, disse.

O médico pediatra Dr. Pablo ressaltou que a presença das equipes especializadas facilita o diagnóstico precoce e o acompanhamento das crianças da zona rural. Segundo ele, as ações permitem identificar e tratar casos de anemia, desnutrição, parasitases e outras condições que exigem acompanhamento contínuo, ampliando o acesso das famílias aos serviços de saúde.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, enfatizou o trabalho integrado entre as secretarias municipais e destacou os resultados alcançados em 2026. Segundo ele, mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas pelas ações de saúde promovidas na zona rural dentro do programa “Eu Amo Parintins”. “Essa integração permite ampliar o acesso aos serviços e melhorar a qualidade de vida da nossa população ribeirinha”, afirmou.