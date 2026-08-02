Prefeitura reforça fiscalização no Teste de Aptidão Física do concurso da Guarda Municipal

Prefeitura de Manaus está acompanhando in loco a execução do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Guarda Municipal. A etapa, de caráter eliminatório, iniciou no último dia 30/7 e segue até 9/8, na Vila Olímpica de Manaus, reunindo 1.545 candidatos convocados, sendo 1.113 homens e 432 mulheres.

Todo o rigor técnico e operacional do certame é monitorado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos (CAFCP) da Semad. O grupo tem a missão de garantir a lisura, a segurança jurídica e a máxima transparência em todas as fases das seleções municipais.





O trabalho da comissão envolve uma fiscalização contínua, que vai desde a publicação do edital de abertura até a homologação final dos resultados. Além de monitorar a aplicação correta das regras estabelecidas no documento, a equipe assegura o sigilo absoluto do processo, garantindo que nenhum órgão da Prefeitura de Manaus ou da própria Semad tenha acesso prévio a conteúdos ou provas elaboradas pelas instituições contratadas.

Para o secretário da Semad, Heliatan Botelho, o controle rigoroso da pasta é o que garante a credibilidade do certame.

“Conduzir um concurso com mais de 32 mil inscritos exige responsabilidade e um controle operacional impecável. A nossa missão na Semad é blindar o processo de ponta a ponta. Garantimos a transparência e a segurança jurídica absolutas para que a Prefeitura de Manaus receba os profissionais mais preparados e o cidadão tenha, no futuro, o melhor serviço nas ruas”, destacou Botelho.

Durante os dias de TAF na Vila Olímpica, a equipe da comissão atua diretamente para assegurar que os testes de condicionamento físico ocorram sem intercorrências e com isonomia.

“Nossa presença aqui na Vila Olímpica é para certificar que a banca execute exatamente o que está previsto no edital, sem qualquer margem para falhas. Acompanhamos presencialmente a logística e a aplicação dos exercícios físicos para assegurar a total isonomia do teste. É um trabalho minucioso que protege o direito do candidato e garante a legalidade de todo o certame”, explicou Vanessa Carneiro, membro da CAFCP.

Com o encerramento da fase física no dia 9/8, os aprovados seguirão para as próximas etapas. A conclusão deste processo seletivo é estratégica para que a capital amazonense possa, futuramente, reforçar o efetivo da Guarda Municipal e ampliar a rede de proteção comunitária da cidade.

Avanço nas etapas

O concurso público da Guarda Municipal tem mobilizado milhares de cidadãos desde o seu lançamento, registrando um total de 32.957 inscritos. Deste montante, 2.997 candidatos foram aprovados na primeira prova objetiva por atingirem o critério mínimo de 60% de aproveitamento.

Dando celeridade ao cronograma, a Semad já havia convocado, no fim de junho, mais de 1,8 mil classificados para a fase de correção das provas discursivas. Deste grupo, 1.800 são da ampla concorrência e 13 são Pessoas com Deficiência (PcDs). A atuação minuciosa da secretaria municipal em cada uma dessas fases reafirma o compromisso com a excelência e a legalidade até a nomeação dos futuros servidores.