domingo, 2 de agosto de 2026
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Amazonas concentra maior número de Terras Indígenas sob pressão de desmatamento

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Redação 5
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Região dos kambeba fica na terra indígena do Jaquiri - Foto: Divulgação/Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

O Amazonas concentrou o maior número de Terras Indígenas (TIs) sob pressão de desmatamento no segundo trimestre de 2026, segundo relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

A TI Yanomami, entre Amazonas e Roraima, lidera o ranking desde o início do ano. Outras três terras indígenas do estado também figuram entre as dez mais pressionadas da Amazônia Legal: TI Pirahã (6ª), TI Rio Biá (7ª) e TI Coatá-Laranjal (9ª).


O estudo aponta ainda que a Floresta Nacional (Flona) do Iquiri, no sul do Amazonas, é a segunda área protegida mais ameaçada pelo avanço do desmatamento no entorno, atrás apenas da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. O Parque Nacional Mapinguari aparece na quinta posição.

Floresta Nacional do Iquiri no Amazonas – Foto: Divulgação

Entre as terras indígenas sob ameaça externa, o Amazonas reúne quatro áreas no ranking: TI Caititu (5ª), TI Jacareúba/Katawixi (7ª), TI Peneri/Tacaquiri (8ª) e TI Água Preta/Inari (9ª).

Segundo a pesquisadora do Imazon, Bianca Santos, o avanço do desmatamento ameaça não apenas a floresta, mas também os territórios essenciais para a manutenção dos modos de vida dos povos indígenas. Já o pesquisador Carlos Souza Jr. defende o fortalecimento do monitoramento e da fiscalização para conter a devastação.

*Com informação do g1

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