domingo, 2 de agosto de 2026
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Duas pessoas morrem em acidente na BR-174 após retornarem da Festa do Cupuaçu

Por
Redação 5
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Fotomontagem

Duas pessoas morreram em um grave acidente na manhã deste domingo (2), no quilômetro 29 da BR-174, entre Manaus e Presidente Figueiredo. As vítimas foram identificadas como Erivaldo Barbosa Marinho e Mikaely Vitória Silva, que retornavam da Festa do Cupuaçu.

Equipes de emergência foram acionadas, mas as vítimas morreram no local em decorrência da força do impacto. Até o momento, as autoridades não informaram como a colisão ocorreu.


Segundo informações preliminares, Erivaldo era natural de Juruti (PA) e trabalhava como cabeleireiro em Manaus, com atuação na região do bairro Japiim. Mikaely viajava como passageira e, conforme relatos de pessoas próximas, havia recebido uma carona de Erivaldo para participar da festa.

Fotomontagem

A família de Erivaldo avalia trasladar o corpo para Juruti, onde deverá ser realizado o velório.

O acidente provocou lentidão na BR-174 durante o atendimento da ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que investigará as circunstâncias da colisão.

Não há informações sobre outros feridos nem sobre os veículos envolvidos.

*Com informação do AM POST

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