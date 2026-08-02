Sabugo confirma candidatura a deputado estadual pelo PT em ato com mais de 700 apoiadores

O ex-prefeito de Urucurituba José Claudenor de Castro Pontes, conhecido como Sabugo, teve a candidatura a deputado estadual homologada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) durante a convenção realizada no sábado (1º), no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi), na zona Leste de Manaus.

Além da oficialização da candidatura, um dos destaques do evento foi a mobilização organizada pelo candidato. Segundo a coordenação da campanha, mais de 700 apoiadores participaram da convenção, entre motoristas de aplicativo, mototaxistas, lideranças comunitárias e representantes de municípios do interior.





A chegada do grupo chamou a atenção de dirigentes partidários, candidatos e participantes da convenção, transformando a mobilização em um dos momentos de maior repercussão do evento.

Mobilização reúne capital e interior

Acompanhado por caravanas vindas do Médio Amazonas e por apoiadores de Manaus, Sabugo percorreu o espaço da convenção ao lado de centenas de simpatizantes vestidos com camisetas da campanha e portando bandeiras e faixas de apoio.

A organização avalia que a presença do grupo demonstra o crescimento da candidatura tanto na capital quanto no interior do estado.

Durante o evento, Sabugo agradeceu o apoio recebido e afirmou que pretende construir uma campanha baseada no diálogo com a população e na defesa de pautas voltadas ao fortalecimento dos municípios.

“Nossa caminhada representa muita gente que acredita que o interior precisa ser ouvido e que Manaus e os municípios devem caminhar juntos na construção de políticas públicas”, afirmou.

Mas quem é esse Sabugo?

Natural da região do Paraná do Ramos, Sabugo construiu sua vida pública em Urucurituba. Antes de ingressar na política, trabalhou como servidor municipal, funcionário dos Correios e empreendedor.

Foi prefeito de Urucurituba, período em que ganhou projeção regional pela atuação voltada ao municipalismo e às demandas do interior do Amazonas.

Nos últimos meses, intensificou agendas em Manaus e em diversos municípios, ampliando articulações com lideranças comunitárias, trabalhadores do transporte, representantes de categorias profissionais e movimentos sociais.

Com a candidatura homologada, Sabugo passa a integrar a chapa de candidatos a deputado estadual do PT nas eleições de 2026.