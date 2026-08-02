Manaus remove mais de 2 mil toneladas de resíduos da orla e comunidades rurais em 2026

A Prefeitura de Manaus realizou, neste domingo, 2/8, a operação de transbordo de 257,6 toneladas de resíduos retirados da orla do rio Negro e das comunidades da zona rural durante o mês de julho. O lixo recolhido pelas equipes da Semulsp é armazenado em balsas e, posteriormente, transferido para caminhões, que fazem o transporte até o Aterro Sanitário Municipal, onde recebe a destinação final adequada.

De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Manaus já retirou 2.026 toneladas de resíduos dessas áreas. O volume evidencia a dimensão do trabalho realizado diariamente pelos profissionais da limpeza pública para atender tanto a orla urbana quanto as comunidades rurais do município.





O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, destacou que a operação segue a orientação do prefeito Renato Junior de manter as equipes mobilizadas e ampliar os cuidados com os rios, os igarapés, a orla e as comunidades mais afastadas.

“Por determinação do prefeito Renato Junior, a Semulsp mantém um trabalho permanente de limpeza da orla do rio Negro e das comunidades da zona rural. Somente nos primeiros sete meses do ano, já retiramos mais de duas mil toneladas de resíduos. Esse resultado mostra a dedicação dos nossos garis e o compromisso da Prefeitura de Manaus com a preservação ambiental e com a qualidade de vida da população”, afirmou Sabá Reis.

O secretário também ressaltou a importância das ecobarreiras instaladas nos igarapés da capital. As estruturas funcionam como pontos de contenção, impedindo que uma grande quantidade de resíduos descartados irregularmente pela população siga pelos cursos d’água e alcance o rio Negro.

“As ecobarreiras retêm quase metade do lixo que é jogado de forma irregular e que, sem essa proteção, chegaria ao rio Negro. Elas são fundamentais para o trabalho de limpeza, mas não resolvem o problema sozinhas. Precisamos que a população entenda que o lixo lançado nas ruas e nos igarapés retorna para a própria cidade, causando danos ao meio ambiente e aumentando o esforço das nossas equipes. Cuidar de Manaus é uma responsabilidade compartilhada”, completou Sabá Reis.

Entre os materiais recolhidos estão garrafas plásticas, embalagens, sacolas, pedaços de madeira, móveis, eletrodomésticos e outros objetos descartados inadequadamente. Parte desses resíduos é levada pelas chuvas até os igarapés e, posteriormente, em direção à orla.

Além de comprometer a paisagem, o acúmulo de lixo ameaça a fauna aquática, prejudica a qualidade da água e pode obstruir os cursos d’água, contribuindo para alagamentos e outros transtornos durante o período chuvoso.

Logística da operação

A limpeza da orla e das comunidades rurais exige uma ampla estrutura logística, com a atuação de garis, motoristas, operadores de máquinas e equipes de apoio.

Após a coleta, os resíduos permanecem armazenados em balsas até a realização do transbordo. Na etapa seguinte, são transferidos para caminhões responsáveis por levar todo o material ao Aterro Sanitário Municipal.

A operação permite liberar as balsas para a continuidade dos serviços e garante que os resíduos recolhidos em áreas de difícil acesso recebam a destinação adequada.

Paralelamente, as equipes da Semulsp realizam a retirada do material acumulado nas ecobarreiras, evitando que toneladas de lixo avancem pelos igarapés e cheguem ao rio Negro.

Com o trabalho realizado neste domingo, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso de manter a limpeza da orla e das comunidades rurais, preservar os igarapés e o rio Negro e valorizar os profissionais que atuam diariamente na conservação da cidade.