Bandidos que mataram frentista durante assalto no Iranduba, são presos

MANAUS – Menos de 24 horas após o crime, a Polícia Civil do Amazonas capturou dois envolvidos no latrocínio de um frentista de 27 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira (06/11), em um posto de combustível na rodovia Manoel Urbano, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). As equipes policiais continuam as diligências em busca de um terceiro suspeito. A mochila da vítima foi localizada.

Miqueias Junior Portela Santana tinha 27 anos e foi vítima de arma de fogo. O 31º Distrito Integrado de Polícia de Iranduba e o Posto de Policiamento Integrado do Cacau Pirêra estão atuando em conjunto no caso. William Correia de Souza, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem. Na manhã desta sexta-feira (06/11), um adolescente de 17 anos envolvido no crime foi apreendido escondido na casa de uma tia, no Cacau Pirêra.

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente foi apreendido no Conjunto Nova Veneza e, com ele, foi encontrada a mochila da vítima. Um terceiro envolvido no crime está sendo procurado. Os suspeitos têm relação com o tráfico de drogas.

William possui passagem policial pelo crime de tráfico de drogas, em 2019. O infrator e o adolescente envolvidos no crime serão apresentados ao poder judiciário para responder pelo latrocínio.