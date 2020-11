Polícia apreendem drogas em embarcação, no porto de Tefé

AMAZONAS – Um total de 16,106 quilos de entorpecentes, maconha tipo skunk, foram encontrados e apreendidos pelos policiais militares do 3˚ Batalhão de Polícia Militar de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus, em duas malas de viagem, que estavam em uma embarcação tipo lancha, que faz linha de Japurá para o município de Tefé.

Segundo os policiais, as equipes receberam denúncia por aplicativo, informando sobre as drogas que estavam sendo transportadas por duas passageiras da lancha que faz linha entre as duas cidades do interior amazonense.

Os policiais, ao chegarem ao porto, encontraram a lancha atracada no ancoradouro e, ao adentrarem na embarcação, não encontraram as acusadas. De imediato, iniciou-se a revista nas bagagens dos passageiros e duas malas vermelhas chamaram a atenção. Ao falar com o conferente da lancha sobre a lista de passageiros, foi identificado que as malas pertenciam a duas mulheres, de 18 e 28 anos.

Ao abrirem as malas para revista, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha tipo skunk, cinco em cada mala. A materialidade ilícita foi apreendida e as malas com as drogas juntamente com os nomes das supostas acusadas, foram apresentadas na unidade policial do município.