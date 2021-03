Fiscalização do Ipem-AM notifica empresa por venda irregular de chocolates

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) encerrou, nesta segunda-feira (29/03), a operação Páscoa que fiscalizou mais de 700 unidades de ovos de chocolate e testou 196 amostras, para verificar o peso e a segurança dos brinquedos acompanhados como brindes nos chocolates.

Uma empresa localizada na avenida via láctea, no bairro Aleixo, foi flagrada comercializando 100 unidades de ovos de páscoa, de fabricação própria, sem a devida indicação de peso do produto.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, engenheiro Márcio André Brito, a empresa foi notificada e tem um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto, e pode ser penalizada com multas que variam de R$ 1.500 a R$ 1,5 milhão.

“Durante a operação, os fiscais do Ipem-AM verificaram e testaram diversas marcas, com tamanhos variados de ovos de páscoa. O nosso objetivo foi verificar se a quantidade de chocolate declarada na embalagem dos ovos de páscoa corresponde ao peso informado nos produtos. Nós também verificamos os brinquedos que são oferecidos como brindes, para saber se eles possuem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia”, informou o Márcio Brito.

O presidente informou ainda, sobre as medidas que serão tomadas com a empresa notificada. “Em relação à empresa que foi flagrada comercializando os produtos irregulares, sem qualquer indicação quantitativa dos produtos, a mesma já foi notificada e poderá ser penalizada com multas que podem chegar a 1,5 milhão”, esclareceu Márcio André Brito.

A operação teve início no dia 18 de março, e analisou as marcas locais, nacionais e internacionais, como: a marca Garoto, Nestlé, Lacta, Ferrero Rocher, Guylian (Bélgica) e Perugina (Itália).

Consumidor – O Ipem-AM orienta os consumidores que, ao fazer a compra dos ovos de páscoa, devem ficar atentos para o peso do produto; verificar a numeração, de acordo com a marca de cada produto; e no caso dos ovos de páscoa que oferecem brindes, como brinquedos para as crianças, os pais e responsáveis precisam observar se na embalagem possui a seguinte frase: “Atenção: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”; o brinde deve apresentar o selo do Inmetro.

Denuncie – Caso o consumidor desconfie de possíveis irregularidades em relação à quantidade e brindes oferecidos sem a certificação do Inmetro, denuncie ao Ipem-AM, por meio da Ouvidoria no e-mail: [email protected] ou pelo Fale Conosco no endereço: www.ipem.am.gov.br