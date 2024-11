Flamengo apresenta projeto de novo estádio com inauguração prevista para 2029

A diretoria do Flamengo apresentou, na noite desta sexta-feira (22), na Gávea, o estudo preliminar do projeto para seu futuro estádio, previsto para inaugurar em 15 de novembro de 2029.





Localizado no Gasômetro, região central do Rio de Janeiro, o terreno foi adquirido por R$ 170 milhões em outubro. A arena terá capacidade para 78 mil pessoas, incluindo 24 mil em setores populares, e contará com telão 360º e vestiário oval, seguindo tendências internacionais.

O projeto, orçado em R$ 1,924 bilhão, prevê receita de R$ 1,993 bilhão. A maior fatia virá dos naming rights, estimados em R$ 1,47 bilhão por 20 anos, além da venda de cadeiras e camarotes. O potencial construtivo da Gávea é avaliado em R$ 497 milhões.

O evento, realizado dias antes da eleição presidencial do clube, gerou polêmica entre conselheiros devido à distribuição de “Manto do estádio”.

Fonte: Uol