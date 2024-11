Corte Real do Carnaval 2025 é eleita com inéditos sete integrantes

A Corte Real do Carnaval 2025 foi eleita neste sábado (23), na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio. Pela primeira vez, a família imperial da folia terá sete integrantes. A Rainha será Thuane de Oliveira Ribeiro, da Unidos de Vila Isabel, e o Rei Momo será Kaio Mackenzie, da Mangueira.





Rhuanda Monteiro Risso (Mangueira) e Jéssica Costa de Almeida (Força Jovem Vasco) foram escolhidas como primeira e segunda princesa. Luís Otávio dos Santos (Salgueiro) e Bianca de Oliveira Ermida (Beija-Flor) assumem os postos de muso e musa, enquanto Lucas Antonio da Silva (Mangueira) foi eleito cidadão não binário. Os prêmios variaram entre R$ 32,5 mil e R$ 45,5 mil.

Segundo Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a nova Corte simboliza a diversidade e inclusão do Carnaval carioca: “São sete representantes da magia do Carnaval em eventos nacionais e internacionais, marcando uma nova era de alegria e diversidade.”

O concurso, com 29 candidatos, teve júri formado por 20 profissionais da cultura e entretenimento, além de votação popular no g1, que contribuiu com até três pontos extras para os vencedores. A final foi apresentada pelo carnavalesco e pesquisador Milton Cunha.

Fonte: o dia