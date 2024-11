Moradores da Zona Sul de Manaus enfrentam dias sem água devido a danos em tubulação

Moradores de diversos bairros da Zona Sul de Manaus estão sem água há dias após danos na tubulação de captação no Rio Negro, no bairro Mauazinho. A concessionária Águas de Manaus realiza manutenção emergencial, com previsão de conclusão na terça-feira (26).





A situação agravou a constante falha no fornecimento, como relatado por moradores do conjunto Atílio Andreazza. Sem solução imediata, moradores protestaram na Avenida Rio Negro na sexta-feira (22), cobrando providências.

Bairros afetados incluem:

Comunidade Bom Jardim

Conjuntos Atílio Andreazza, Acácias, Eliza Miranda e Nova República

Distrito Industrial

Mauazinho I e II

Parque Mauá

Vila Buriti e Vila Felicidade

A Águas de Manaus informou, em nota, que optou por construir uma nova estrutura de captação devido à complexidade dos reparos. A obra deve ser finalizada até terça-feira.

Fonte: g1/Amazonas