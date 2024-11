Operação Hagnos: Padrasto é preso por estupro de vulnerável da enteada em Apuí

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), cumpriu, na sexta-feira (22/11), mandado de prisão preventiva de um homem, de 47 anos, por estupro de vulnerável da enteada, 13. A prisão ocorreu no município.





Conforme o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, as investigações em torno do crime iniciaram com a denúncia da própria vítima. Durante escuta especializada, ela contou que era abusada sexualmente desde os sete anos.

“Ela relatou, ainda, que o autor a ameaçava para que ela não contasse nada a sua mãe e parentes. A vítima foi submetida a exame de conjunção carnal e foi constatado os abusos sofridos”, falou o delegado.

Segundo o delegado, diante dos relatos, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo, a qual foi deferida de imediato pelo Poder Judiciário e cumprida na tarde de sexta-feira.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.