Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pela 13ª rodada do Brasileirão

Neste domingo à noite, Flamengo e Cruzeiro se encontram no Maracanã em um confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18h30 (horário de Brasília) e será transmitida pelo Premiere.





O Flamengo, que vinha de uma invencibilidade de nove jogos, perdeu recentemente para o Juventude por 2 a 1. Apesar disso, a derrota não afetou sua posição na liderança da tabela. Para este jogo, Tite conta com o reforço de Bruno Henrique, recuperado de um trauma no pé esquerdo.

Por outro lado, o Cruzeiro tem feito um bom início de campeonato, ocupando uma posição na zona de classificação para a Conmebol Libertadores com 20 pontos. Vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR no Mineirão, onde mantém um aproveitamento de 100% na Série A. Entretanto, o time enfrenta dificuldades fora de casa, com três rodadas sem vitória (duas derrotas e um empate).

Este confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando consolidar suas posições na tabela do Brasileirão.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Cruzeiro: Anderson; Willian, Neris, João Marcelo, Marlon; Romero, Lucas Silva, Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

Fonte: ge