Geada intensa gera cenas típicas como bonecos de ‘neve’ e roupas congeladas no RS

Uma forte geada atingiu Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul, gerando cenas típicas de inverno neste domingo (30), como roupas congeladas no varal e bonecos de “neve”. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou uma mínima de 1°C no município, e as temperaturas não devem ultrapassar os 12°C ao longo do dia.





Anderson Oliveira, morador do bairro Jardim Paraguai, Zona Sul de Panambi, realizou uma “experiência” ao deixar roupas molhadas no varal, sabendo que a madrugada seria de frio intenso. Ao sair de casa por volta das 7h30, encontrou as roupas congeladas, rígidas como tábuas. Ele também relatou que os telhados das casas e os carros estavam cobertos por uma espessa camada de gelo, suficiente para formar bonecos de “neve”, uma cena incomum na região.

Até as 11h da manhã, alguns pontos do município ainda apresentavam geada. Segundo o Climatempo, uma forte massa de ar frio de origem polar, que já atua no Sul do Brasil, causou o primeiro recorde de frio no Rio Grande do Sul e a primeira temperatura negativa de 2024.

Fonte: g1