Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar na grande final do Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Na primeira partida, o Tricolor venceu por 2 a 0, portanto o time de Abel Braga pode levar a taça perdendo por um gol de diferença. Caso o Fla vença por dois gols de diferença, a disputa será nos pênaltis. Para conquistar o título no tempo normal, a equipe rubro-negra precisa vencer por três ou mais gols de vantagem.

Transmissão: Cariocão Play, Record TV, FlaTV+, Flu TV, Camisa 21 (YouTube), Casimito (Twitch), Gaules (Twitch) e RonaldoTV (Twitch).

Escalações Prováveis

Fluminense – técnico: Abel Braga

Fábio, Manoel, Felipe Melo (Nino ou Luccas Claro) e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Luiz Henrique (William Bigode) e Cano.

Flamengo – técnico: Paulo Sousa

Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Bruno Henrique; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

ge/g1