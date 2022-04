PT e PV se curvam aos interesses da ex-senadora Vanessa Grazziotin; Amazonino no Cidadania

Estava conversado, concordado e acertado que Amazonino Mendes se filiaria ao Partido Verde (PV), até esse dia 1° de Abril. As conversas aconteceram ao longo da semana passada, com a direção estadual do PT e do PV participando de todas as articulações.

A direção nacional do PT quanto do PV, também haviam concordado com a filiação, palanque e apoio do presidente Lula à campanha de Amazonino, que teria a Federação (PT-PV e PCdoB) no reforço de sua candidatura.

PCdoB

O problema surgiu quando a ex-senadora Vanessa Grazziotin resolveu endurecer o jogo, exigindo que o campeão das pesquisas Amom Mandel (Podemos) declinasse da candidatura a deputado federal, querendo a vaga da Federação para ela. Ou seja, com Mandel candidato, ela não ganharia para deputada federal.

Vanessa tem sempre a proteção da sua amiga, Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT nacional e foi com essa ‘amizade’ que melou as intenções do PT e PV estadual.

Gleisi havia interferido em favor da amiga em outras ocasiões e, sempre deixando o PT do Amazonas ‘sem nada’, em termos de posição política de relevância no Estado.

Predileto

Amom é o predileto do grupo político de Amazonino. Então, nada feito. Amazonino decidiu permanecer no Cidadania, conforme havia anunciado anteriormente. Com o PT e PV, ficando a ver navios, sendo obrigados a aceitar a decisão e tendo que se reinventar para sobreviver no processo eleitoral.