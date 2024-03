Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30), no Maracanã

Neste sábado, Nova Iguaçu e Flamengo disputarão a primeira partida da final do Campeonato Carioca no Maracanã, às 17h (horário de Brasília). Enquanto o Nova Iguaçu busca seu primeiro título estadual, o Flamengo almeja sua 38ª conquista.





O Nova Iguaçu chega embalado após eliminar o Vasco na semifinal, mantendo uma sequência de nove jogos invicto no campeonato. O destaque da equipe é o atacante Carlinhos.

Já o Flamengo entra em campo como favorito, com um sistema defensivo sólido e confiança na dupla de uruguaios Arrascaeta e De La Cruz.

O duelo promete ser emocionante, com as equipes buscando um resultado positivo no primeiro jogo da decisão.

Prováveis Escalações

Nova Iguaçu: Caio Borges; Yan Silva (Caio Tenório), Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos. Técnico: Carlos Victor

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

