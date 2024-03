Corrida Tiradentes: Inclusão fará parte do evento esportivo da PMAM

A cidade de Manaus se prepara para receber um dos eventos mais esperados do meio esportivo: a 38ª Corrida Tiradentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no dia 21 de abril. Em comemoração ao 187º aniversário da corporação, a corrida promete reunir policiais militares, atletas e entusiastas de todas as idades para celebrar não apenas a data histórica, mas também promover a integração entre a polícia e a comunidade, na Arena da Amazônia, zona centro-sul da capital.





Uma das características da Corrida Tiradentes é o compromisso de promover a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD). A cada ano, a presença de pessoas com deficiência destaca-se como um testemunho da importância da acessibilidade e igualdade de oportunidades no esporte.

Um dos participantes assíduos da Corrida Tiradentes é o Antônio Honório, um corredor com deficiência visual que há quase duas décadas desafia as ruas de Manaus e do Brasil a fora em diversas competições. Ele compartilhou suas experiências e desafios ao longo dos 19 anos como corredor de rua.

“A corrida de rua entrou na minha vida quando fui para a escola aprender o braile. Ao chegar, o professor me convidou para jogar futsal, mas como não gostei acabei sendo convidado por outro professor para a corrida de rua. Treinei, gostei e estou até hoje aqui”, contou.

Para Honório, as corridas sempre proporcionam grandes expectativas e desafios. “Para as próximas corridas, expectativa sempre. Pretendo correr a maratona de Manaus, a maratona do Rio de Janeiro, tenho uma competição em Boa Vista no mês de maio. Correr é um desafio e uma paixão”, finalizou.

Além de promover a prática esportiva e a integração com a comunidade, a 38ª Corrida Tiradentes reforça o compromisso da Polícia Militar do Amazonas com a segurança e o bem-estar da população.

Corrida Tiradentes

A 38ª Corrida Tiradentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) será promovida no dia 21 de abril, no Podium da Arena da Amazônia, localizada na avenida Constatino Nery, zona centro-oeste de Manaus. As inscrições do evento, que iniciaram em fevereiro, encerram no dia 15 de abril.

A tradicional corrida conta com participação de atletas civis e militares, profissionais e amadores. A largada e chegada da corrida será no Podium da Arena. O evento inicia as 5h30 da manhã, e será disputado nas distâncias de 5km e 10 km.

A taxa de inscrição custa R$120 e pode ser feita nos sites Ticket Sports https://www.ticketsports.com.br “‌ ou no Endurance Sport Consulting (ENDURANCE SPORT CONSULTING)