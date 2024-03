Comunidades Indígenas de Roraima enfrentam desafios devido à estiagem e incêndios florestais

As comunidades indígenas Tabalascada e Canauanim, localizadas no município do Cantá, em Roraima, estão enfrentando sérias dificuldades devido à estiagem prolongada e aos incêndios florestais. Com mais de 2 mil habitantes, essas áreas foram gravemente afetadas pelas chamas, que devastaram completamente a vegetação circundante.





A situação é tão crítica que as escolas locais, uma estadual e outra municipal, tiveram que fechar suas portas, deixando cerca de 300 alunos sem aulas. A densa fumaça que permeia a região tornou impossível a permanência das crianças e adolescentes em sala de aula, conforme relatado pela professora Greyce Rocha.

Essa crise ambiental em Roraima persiste mesmo um mês após o estado ter registrado o maior número de focos de calor de sua história. A seca extrema, agravada pelo fenômeno El Niño, tem contribuído para o aumento dos incêndios, enquanto a redução da vazão dos rios tem impactado severamente a região. Até o momento, 14 dos 15 municípios locais já decretaram estado de emergência, incluindo o Cantá, que tem sido um dos mais afetados pelos incêndios.

Os incêndios têm duas principais causas: a seca prolongada, que torna as condições propícias para o fogo se alastrar, e as queimadas realizadas por produtores locais para limpar áreas de plantio e pasto. Apesar das medidas para coibir essas práticas, ainda ocorrem casos de incêndios criminosos, segundo especialistas.

O governo de Roraima informou que o Corpo de Bombeiros tem atuado intensamente, realizando mais de 1.800 ações de combate aos incêndios florestais desde outubro do ano anterior. No entanto, a situação continua crítica, especialmente nas terras indígenas, que estão entre as mais afetidas pelos incêndios, comprometendo até mesmo os recursos naturais usados pelas comunidades para lidar com os efeitos da fumaça, como plantas medicinais que também foram afetadas pelas chamas. »» LEIA MAIS

Fonte: g1