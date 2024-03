Aberta as inscrições do Câmara Mirim 2024 para estudantes

Alunos das séries finais do Ensino Fundamental têm a chance de vivenciar a experiência parlamentar através do programa desenvolvido pela Câmara dos Deputados





O Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) anuncia a abertura das inscrições para o programa Câmara Mirim 2024, destinado a alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Até o dia 30 de junho, estudantes de instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas, devem submeter um projeto de lei de sua própria autoria através do preenchimento do formulário do programa.

Uma equipe especializada de consultores legislativos selecionará as três propostas mais destacadas. Os estudantes responsáveis pelos três projetos serão convidados pela Câmara a participar, nos dias 24 e 25 de outubro, de uma experiência educacional única em Brasília, onde atuarão como deputados mirins por dois dias.

Educação política

Iniciativa do Plenarinho, o Câmara Mirim se destaca como um programa voltado para a educação política, abrindo portas para alunos do ensino fundamental II mergulharem na vivência parlamentar, realizando atividades que vão desde a elaboração de um projeto de lei até o debate das propostas em comissão e a sua votação em Plenário.

Educadores

O prazo de inscrição para os professores interessados em participar da edição deste ano do programa vai até o próximo dia 28 de abril. Eles devem atuar em turmas do 5º ao 9º ano, de escolas públicas ou particulares. Também podem participar educadores vinculados às Câmaras Mirins Municipais.

São duas modalidades diferentes:

– Novos Educadores: aqueles que nunca participaram do Câmara Mirim;

– Educadores Parceiros: aqueles que já participaram em edições anteriores

Para se inscrever, o educador deve enviar uma redação com até 40 linhas sobre o seguinte tema: “O futuro da educação para a democracia: que Brasil queremos, e o que precisamos fazer para chegarmos lá?”.

Os textos devem ser enviados até 28 de abril de 2024 para o endereço [email protected]. O resultado será divulgado até 6 de maio de 2024.

Serão selecionados cinco Novos Educadores e cinco Educadores Parceiros, que ganharão o direito de participar do programa com turmas de 25 estudantes.