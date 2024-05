Juventude PT vai simbolizar vítimas do Covid-19 com 20 covas e 16 cruzes na Ponta Negra

Nesta quinta-feira (2), o pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, vai apoiar as manifestações da Juventude do Partido dos Trabalhadores (Juventude-PT), que será feita em homenagem às vítimas de covid-19 no Amazonas.





O ato vai acontecer na praia da Ponta Negra, a partir das 10h.

Durante a manifestação, serão feitas 20 covas e 16 cruzes serão colocadas. Casa cruz vai representar mil mortos na pandemia.

Além de uma homenagem às vítimas, Marcelo Ramos quer que os bolsonaristas no Estado se manifestem sobre obras feitas pelo ex-presidente inelegível no Estado.

Por enquanto, a única coisa que se lembra da antiga gestão federal é a grande tragédia da pandemia, quando o Amazonas teve um alto índice de mortes pela doença por conta da falta de oxigênio.

No pior momento da pandemia no Amazonas, a média de óbitos ultrapassava a marca de 130 diariamente. O nível de mortes no Estado foi elevadíssimo e nenhuma ajuda por parte do ex-presidente inelegível, Jair Bolsonaro.