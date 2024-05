Operação Castanheira da Polícia Civil e Ibama apura desmatamento ilegal em Boca do Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deflagrou, na terça-feira (14/05), a Operação Castanheira para apurar denúncias de desmatamento ilegal. As áreas de desmatamento se encontram no Ramal do 26, quilômetro 29, no município.





Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP, em menos de uma semana atrás as Polícias Civil e Militar foram ao local para uma missão de reconhecimento, ocasião em que foram identificados os responsáveis e o possível mandante, nessa primeira incursão.

“Na terça-feira, por meio de uma requisição judicial dirigida ao Ibama, fomos ao local com uma equipe do instituto para uma segunda incursão. Na ocasião, foi identificado o responsável por utilizar as áreas embargadas, motivo pelo qual o Ibama aplicou uma multa de R$ 100 mil ao indivíduo, além de embargar a outra área de desmatamento”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, estima-se que foram desmatados 130 hectares de vegetação nativa e o número só não foi maior porque as equipes agiram a tempo.

“Por se tratar de uma área, supostamente, devoluta da União, as investigações foram encaminhadas para a Polícia Federal, com todos os elementos informativos colhidos, entre eles o mandante qualificado e responsáveis pelo desmatamento. Todos os envolvidos responderão Inquérito Policial”, ressaltou o delegado.