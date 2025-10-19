Flamengo e Palmeiras duelam no Maracanã em confronto direto pela liderança

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, considerada uma “decisão antecipada”, deve receber mais de 72 mil torcedores.





O jogo será transmitido por TV Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Na briga direta pelo título, o Palmeiras lidera a competição com 61 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 58. Mesmo em caso de vitória do time carioca, a equipe paulista seguirá na primeira colocação devido ao número superior de vitórias principal critério de desempate.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

Palameiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.

Fonte: L!