Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), no Maracanã

Com status de favoritos para briga pelo título do Brasileiro, Flamengo e Palmeiras fazem a estreia na competição neste domingo, às 16h, no Maracanã, no duelo mais esperado da primeira rodada. Com seus elencos estrelados, as equipes já decidiram nesta temporada o título da Supercopa, e os cariocas levaram a melhor na disputa de pênaltis.

O Flamengo tem sido um adversário duro para o Palmeiras. O atual bicampeão brasileiro não perde para a equipe paulista há sete confrontos (três vitórias e quatro empates). Aliás, a invencibilidade rubro-negra nesta temporada é grande: o time de Rogério Ceni não perde há 12 partidas.

Os números do Palmeiras também são positivos em 2021. A derrota para o São Paulo na decisão do Paulista foi a primeira da equipe de Abel Ferreira como visitante na temporada. Antes da final, também não era batido há 12 partidas.

Transmissão: Globo (Rede), com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores; Premiere, com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Júnior e Roque Jr.

G1