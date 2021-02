Flamengo e São Paulo duelam em jogo decisivo do Brasileirão

São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O duelo, que acontece no Morumbi, pode marcar o título nacional do clube carioca, que precisa apenas de um triunfo para garantir a taça. O Rubro-Negro tem 71 pontos conquistados, enquanto o Tricolor paulista soma 63 pontos e tenta uma vitória para assegurar uma vaga no G-4.

A partida será transmitida pela TV Globo (exceto para o Rio Grande do Sul), pelo SporTV e pelo pay-per-view (Premiere). Na Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto. Os comentários serão de Roger Flores e Caio Ribeiro. No SporTV e no Premiere, a narração é de Luiz Carlos Jr, com comentários de Júnior e PVC.

Prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Diego Costa; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Wellington; Luciano e Pablo. Técnico: Marcos Vizolli (interino).

Flamengo: Hugo; Isla, Gustavo Henrique (Willian Arão), Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Uol