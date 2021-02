Rádio Jovem Pan fez campanha contra o combate ao Covid-19, em Manaus

Um vídeo que viralizou nas redes faz uma compilação da campanha irresponsável feita pela rede de comunicação Jovem Pan, que chamou as medidas de isolamento propostas pela prefeitura de Manaus para conter a Covid-19 de “trancamento” e ainda convidou, no dia 30 de dezembro de 2020, o líder do movimento contra o lockdown na cidade Vitor Feitosa para criticar e medida, ao lado dos apresentadores bolsonaristas Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e Guilherme Fiuza.

No dia 26 de dezembro, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), baixou um decreto proibindo atividades não essenciais e foi alvo de diversos protestos mobilizados por comerciantes. No dia 27 de dezembro, após a pressão dos empresários, Lima recuou e voltou a permitir o funcionamento das atividades essenciais.

Com o fim da medida, somada às festas de fim de ano, os casos de Covid-19 se multiplicaram na cidade e em meados de janeiro ocorreu o colapso do sistema de saúde que chocou o mundo. Pacientes perderam suas vidas por não terem acesso à galões de oxigênio e os leitos de UTI já não suportavam mais a alta de demanda.

No dia que o Brasil supera a marca de 250 mil mortos por #Covid19, vale lembrar alguns cúmplices de Bolsonaro na promoção do negacionismo que mata. Meios como a @JovemPanNews e jornalistas como @augustosnunes têm a sua cota de responsabilidade nesse genocídio. O caso de Manaus. pic.twitter.com/sw5mZEqMXS — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) February 25, 2021

