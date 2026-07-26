Flamengo recebe o São Paulo pelo Brasileirão neste domingo

Após quatro vitórias seguidas, o Flamengo enfrenta o São Paulo neste domingo (26), às 18h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere.

Vice-líder com 37 pontos, o Rubro-Negro busca se aproximar do Palmeiras, enquanto o Tricolor tenta reagir após a derrota para o Athletico-PR e ocupa a 12ª posição.





Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.