Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 78 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.036 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (26). Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, na terça-feira (28), está estimado em R$ 78 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05, 12, 21, 33, 43 e 50.





Ao todo, 92 apostas acertaram a quina e receberão R$ 28.109,79 cada. Já a quadra teve 7.263 ganhadores, com prêmio de R$ 586,92.

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos. A aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.