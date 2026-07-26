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Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 78 milhões

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Redação 5
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Reprodução_Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.036 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (26). Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, na terça-feira (28), está estimado em R$ 78 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05, 12, 21, 33, 43 e 50.


Ao todo, 92 apostas acertaram a quina e receberão R$ 28.109,79 cada. Já a quadra teve 7.263 ganhadores, com prêmio de R$ 586,92.

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e domingos. A aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.

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