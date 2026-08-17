Zonas Leste e Norte de Manaus terão abastecimento de água interrompido nesta terça-feira

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) acompanhará, nesta terça-feira, 18/8, a execução dos serviços programados pela concessionária Águas de Manaus no complexo de produção de água da Ponta das Lajes, que terá a operação temporariamente interrompida das 6h às 18h. A agência também vai monitorar a retomada do abastecimento nos bairros impactados, localizados na zona Leste e em parte da zona Norte da capital.

Equipes técnicas da Ageman estarão mobilizadas para fiscalizar o andamento dos trabalhos, o cumprimento da programação apresentada pela concessionária e, posteriormente, a recuperação do sistema de abastecimento nas áreas afetadas.





A parada é necessária para a realização de serviços preventivos no sistema, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, reduzir o risco de falhas e interrupções inesperadas e preparar a estrutura para o período do verão amazônico, quando ocorre aumento no consumo de água.

Durante a interrupção temporária das operações, poderão ser registrados desabastecimento, intermitência e oscilações de pressão, especialmente nos pontos mais elevados e nas extremidades da rede de distribuição.

Após a conclusão dos serviços, prevista para as 18h, a produção e a distribuição de água serão retomadas. No entanto, em razão das características do sistema e da necessidade de recuperação dos níveis de pressão da rede, a normalização ocorrerá de forma gradativa.

De acordo com a previsão apresentada pela concessionária, o prazo para o retorno do abastecimento varia conforme a localização, podendo ocorrer em até 24 horas em alguns bairros e em até 48 horas em outras áreas.

O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, reforça que o acompanhamento da agência continuará mesmo após a conclusão dos serviços.

“Nosso trabalho não termina com a conclusão da manutenção. A Ageman vai acompanhar a execução dos serviços e, principalmente, a retomada do abastecimento nos bairros impactados. Vamos fiscalizar o cumprimento dos prazos informados pela concessionária e acompanhar eventuais ocorrências para reduzir os impactos à população. É importante também que os moradores observem a previsão para sua área e façam uso consciente da água reservada durante esse período”, destacou Ebenezer Bezerra.

Orientação à população

A Ageman orienta os moradores das áreas relacionadas (lista abaixo) a reservarem água com antecedência, priorizarem o consumo essencial e evitarem desperdícios. A população também deve ficar atenta ao prazo estimado para a normalização do seu bairro, considerando que o restabelecimento do sistema será gradativo.

Caso o abastecimento não seja normalizado dentro do prazo previsto para a respectiva área, os usuários poderão registrar a ocorrência junto aos canais de atendimento da concessionária e também comunicar à Ouvidoria da Ageman, para que a situação seja acompanhada pela fiscalização.

Os canais da Ouvidoria da Ageman são os e-mails [email protected] e [email protected], além dos números de WhatsApp (92) 98410-3247 e (92) 98842-2919.

Previsão de retorno do abastecimento

Em até 24 horas:

Amadeu Botelho;

João Paulo;

Jorge Teixeira – 4ª etapa;

Monte Sião;

Nossa Senhora de Fátima;

Novo Aleixo – Núcleos 21, 22, 23 e 24;

Novo Aleixo – Vila Rica;

São José – Etapa II A e B;

São José I;

Vila Nova – Cidade de Deus;

Zumbi dos Palmares.

Em até 48 horas:

Águas Claras – Novo Aleixo;

Alfredo Nascimento;

Aliança com Deus;

Amazonino Mendes;

Bairro Novo;

Ben-Hur;

Braga Mendes;

Cidade de Deus;

Cidade do Leste;

Coliseu;

Fazendinha;

Gilberto Mestrinho;

Gilberto Mestrinho – Castanheira I e II;

Grande Vitória;

Gustavo Nascimento;

João Paulo II;

Jorge Teixeira – Cidade Alta;

Jorge Teixeira – 1ª, 2ª e 3ª etapas;

Mutirão;

Nossa Senhora da Conceição;

Nova Conquista;

Nova Floresta;

Nova Vitória;

Novo Aleixo;

Novo Aleixo – Núcleo 16;

Novo Canaã;

Novo Reino;

Núcleos 2, 3, 4 e 15;

Parque das Garças;

Santa Inês;

São Lucas;

Tancredo Neves;

Vila Gaia;

Viver Melhor III – Cidade de Deus.