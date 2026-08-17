Zonas Leste e Norte de Manaus terão abastecimento de água interrompido nesta terça-feira

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) acompanhará, nesta terça-feira, 18/8, a execução dos serviços programados pela concessionária Águas de Manaus no complexo de produção de água da Ponta das Lajes, que terá a operação temporariamente interrompida das 6h às 18h. A agência também vai monitorar a retomada do abastecimento nos bairros impactados, localizados na zona Leste e em parte da zona Norte da capital.
Equipes técnicas da Ageman estarão mobilizadas para fiscalizar o andamento dos trabalhos, o cumprimento da programação apresentada pela concessionária e, posteriormente, a recuperação do sistema de abastecimento nas áreas afetadas.
A parada é necessária para a realização de serviços preventivos no sistema, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, reduzir o risco de falhas e interrupções inesperadas e preparar a estrutura para o período do verão amazônico, quando ocorre aumento no consumo de água.
Durante a interrupção temporária das operações, poderão ser registrados desabastecimento, intermitência e oscilações de pressão, especialmente nos pontos mais elevados e nas extremidades da rede de distribuição.
Após a conclusão dos serviços, prevista para as 18h, a produção e a distribuição de água serão retomadas. No entanto, em razão das características do sistema e da necessidade de recuperação dos níveis de pressão da rede, a normalização ocorrerá de forma gradativa.
De acordo com a previsão apresentada pela concessionária, o prazo para o retorno do abastecimento varia conforme a localização, podendo ocorrer em até 24 horas em alguns bairros e em até 48 horas em outras áreas.
O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, reforça que o acompanhamento da agência continuará mesmo após a conclusão dos serviços.
“Nosso trabalho não termina com a conclusão da manutenção. A Ageman vai acompanhar a execução dos serviços e, principalmente, a retomada do abastecimento nos bairros impactados. Vamos fiscalizar o cumprimento dos prazos informados pela concessionária e acompanhar eventuais ocorrências para reduzir os impactos à população. É importante também que os moradores observem a previsão para sua área e façam uso consciente da água reservada durante esse período”, destacou Ebenezer Bezerra.
Orientação à população
A Ageman orienta os moradores das áreas relacionadas (lista abaixo) a reservarem água com antecedência, priorizarem o consumo essencial e evitarem desperdícios. A população também deve ficar atenta ao prazo estimado para a normalização do seu bairro, considerando que o restabelecimento do sistema será gradativo.
Caso o abastecimento não seja normalizado dentro do prazo previsto para a respectiva área, os usuários poderão registrar a ocorrência junto aos canais de atendimento da concessionária e também comunicar à Ouvidoria da Ageman, para que a situação seja acompanhada pela fiscalização.
Os canais da Ouvidoria da Ageman são os e-mails [email protected] e [email protected], além dos números de WhatsApp (92) 98410-3247 e (92) 98842-2919.
Previsão de retorno do abastecimento
Em até 24 horas:
Amadeu Botelho;
João Paulo;
Jorge Teixeira – 4ª etapa;
Monte Sião;
Nossa Senhora de Fátima;
Novo Aleixo – Núcleos 21, 22, 23 e 24;
Novo Aleixo – Vila Rica;
São José – Etapa II A e B;
São José I;
Vila Nova – Cidade de Deus;
Zumbi dos Palmares.
Em até 48 horas:
Águas Claras – Novo Aleixo;
Alfredo Nascimento;
Aliança com Deus;
Amazonino Mendes;
Bairro Novo;
Ben-Hur;
Braga Mendes;
Cidade de Deus;
Cidade do Leste;
Coliseu;
Fazendinha;
Gilberto Mestrinho;
Gilberto Mestrinho – Castanheira I e II;
Grande Vitória;
Gustavo Nascimento;
João Paulo II;
Jorge Teixeira – Cidade Alta;
Jorge Teixeira – 1ª, 2ª e 3ª etapas;
Mutirão;
Nossa Senhora da Conceição;
Nova Conquista;
Nova Floresta;
Nova Vitória;
Novo Aleixo;
Novo Aleixo – Núcleo 16;
Novo Canaã;
Novo Reino;
Núcleos 2, 3, 4 e 15;
Parque das Garças;
Santa Inês;
São Lucas;
Tancredo Neves;
Vila Gaia;
Viver Melhor III – Cidade de Deus.