Marcado por gritos pelo fim da 6×1, desfile de 7 de setembro reúne Lula, Fachin, Alcolumbre e Mota em Brasília

Em ano eleitoral, desfile teve tom mais sóbrio, enquanto público pediu o fim da escala 6×1 e gritou “olê olá, Lula”

O presidente Lula (PT) participou do desfile de 7 de Setembro deste ano com a presença dos chefes dos três Poderes, incluindo o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, em meio à crise que atinge a corte.





Ao lado do presidente, estiveram o chefe do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na chegada de Lula ao local, parte do público começou a gritar palavras de ordem pelo fim da escala de trabalho 6×1 e entoar o coro de “olê, olê, olá, Lula, Lula”, que se alternaram com os hinos tocados pela banda, durante todo o desfile. Em outro momento, também foram entoados gritos de “sem anistia”.

O evento também contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, personagens de um dos focos da crise institucional dos últimos dias, agravada pela divulgação de um relatório da PF demandado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Messias deixou o local do evento por volta de 10h20, ainda enquanto o desgile acontecia. Durante a cerimônia, o AGU e Andrei chegaram a passar próximos um do outro, mas não se cumprimentaram.

Temas

O combate à violência contra as mulheres tem sido um assunto recorrente neste ano. Em fevereiro, por exemplo, os Três Poderes lançaram um pacto nacional contra o feminicídio. O acordo reconhece que a violência contra as mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas.

Este ano marcou a criação de leis pensadas para fortalecer a proteção às mulheres. Entre elas está a criação de um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência Contra a Mulher. O cadastro facilita a localização de criminosos foragidos. Isso previne crimes, reduz riscos de reincidência, inclusive quando os agressores mudarem de estado.

A soberania nacional é outro tema que tem sido recorrente após as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados para lá. Mesmo após o Brasil argumentar que o país norte-americano tem superávit na relação entre ambos, as tarifas foram aplicadas.

Mesmo sem deixar a mesa de negociação e reiterar sua boa relação com Donald Trump, Lula falou diversas vezes que os EUA não podem usar tarifas para interferir na política brasileira ou nos interesses do país.

As críticas do governo daquele país ao PIX, sistema eletrônico e gratuito de pagamentos usado no Brasil, acenderam ainda mais o sentimento de proteção ao mercado nacional.

O terceiro eixo temático será a Copa do Mundo feminina de futebol 2027, que será realizada no Brasil de 24 de junho a 25 de julho.

O evento terá 64 jogos em oito municípios. A cidade que receberá mais partidas é São Paulo, com dez, seguida por Rio de Janeiro e Fortaleza (nove), Belo Horizonte (oito), Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife (sete).

O anúncio da escolha do Brasil como sede ocorreu em maio de 2024, em um congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia. O Brasil obteve 119 votos e venceu a disputa com a aliança formada por Alemanha, Holanda e Bélgica, que conseguiu 78 votos.

Com informações da Folhapress e Agência Brasil