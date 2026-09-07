Está “chovendo asfalto na BR-319” com Eduardo Braga fiscalizando a rodovia até Humaitá

Asfalto na BR-319: Braga percorre a estrada até Humaitá e fiscaliza obras em vários pontos ao longo da rodovia

Ao lado da suplente Sandra Braga, senador faz expedição neste 7 de Setembro para conferir de perto as condições da estrada e o andamento dos serviços





Asfalto novo, máquinas trabalhando e serviços em diferentes pontos da BR-319. Neste 7 de Setembro, o senador Eduardo Braga (MDB), candidato ao Senado pelo Amazonas, número 155, percorre a estrada de Manaus até Humaitá para conferir de perto o trabalho que já está sendo realizado.

Ao longo do trajeto, a expedição encontra diferentes tipos de intervenção, envolvendo recuperação da pista, reconstrução de base e sub-base, terraplenagem, melhoramento e pavimentação. Todo o percurso vem sendo registrado nas redes sociais, com vídeos e fotos das condições da estrada e dos serviços encontrados pelo caminho.

“Quem não acreditava vai ver agora. Vamos ver, sentir e mostrar para vocês. O trabalho está acontecendo, o asfalto está caindo e a BR-319 está acontecendo”, afirmou Braga.

Asfalto novo e mais 32 quilômetros em obras

No Careiro, Braga acompanhou a recuperação da pista com a aplicação de uma nova camada de asfalto. Nos pontos mais comprometidos, o trabalho chega à estrutura da estrada, com recuperação da base e da sub-base antes da aplicação do novo pavimento.

“Não é tapa-buraco. É um pano de asfalto novo. Onde a situação da base e da sub-base estava complicada, estamos refazendo a base, a sub-base e aplicando um novo pano de asfalto”, explicou.

No Lote C, entre os quilômetros 198 e 250, os serviços estão em diferentes estágios. Em parte do trecho, o asfalto novo já pode ser visto. A partir do km 218, máquinas trabalham na terraplenagem e na preparação dos 32 quilômetros seguintes, já contratados para receber pavimentação.

“Vocês podem ver os equipamentos trabalhando. Está fazendo a terraplenagem e depois vem o asfalto. É uma realidade que está acontecendo na BR-319”, disse Braga.

Em um dos canteiros visitados, o senador mostrou também a estrutura preparada para garantir a continuidade dos trabalhos. São cerca de 72 mil metros cúbicos de pedra armazenados, além de diferentes tipos de brita. Como esse material não existe em quantidade suficiente na região, precisa ser transportado de outros pontos e estocado para a execução dos serviços.

Pontes prontas e novas etapas

As mudanças também podem ser vistas nas travessias. As novas pontes sobre os rios Curuçá e Autaz-Mirim já estão prontas e em funcionamento, eliminando antigos gargalos da estrada.

A ponte sobre o Igapó-Açu, com aproximadamente 320 metros, já está contratada e passa pelas etapas de projeto executivo e licenciamento necessárias para o início da construção. Outras pontes ao longo da BR-319 estão em processo de licitação.

Durante o percurso, Braga também conversou com um caminhoneiro que conhece a estrada há anos e comparou a situação atual com as dificuldades enfrentadas no passado.

“Até 2012, 2013, a gente ia só até o km 215. De lá para lá não passava mais. Hoje está totalmente trafegável. Você vê caminhão, carreta. Eu acredito que agora chegou a hora mesmo da BR-319”, relatou.

Uma luta que vira obra

A BR-319 é uma das principais bandeiras da atuação de Eduardo Braga no Senado Federal. Depois de anos de articulação para superar entraves à pavimentação, o senador afirma que começa a ver na própria estrada o resultado desse trabalho.

“Isso aqui é um trabalho de 30 anos. Estamos vendo o fruto desse trabalho. É assim que a gente está transformando um sonho em realidade”, afirmou.

A expedição segue até Humaitá, com novas paradas para verificar os serviços ao longo do caminho. Para Braga, o objetivo é dar continuidade ao trabalho até a BR-319 estar asfaltada de ponta a ponta.