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ONU alerta que IA avançada pode representar ‘risco existencial para a humanidade’

Por
Redação 5
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Chefe de Direitos Humanos da ONU alerta para risco existencial da IA - Fotomontagem

O Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, criticou nesta segunda-feira, 7, o avanço da inteligência artificial (IA) e defendeu a criação urgente de regras para garantir a segurança da tecnologia. Segundo ele, uma IA avançada pode representar “um risco existencial para a humanidade”.

Durante a 63ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, Türk afirmou que escreverá nos próximos dias às empresas do setor para cobrar medidas imediatas. Ele citou como exemplo uma IA capaz de escapar de ambientes de teste ou chantagear desenvolvedores para evitar ser desligada.


“Faço aqui, hoje, um chamado a um esforço total para estabelecer garantias inquebráveis sobre segurança e proteção da IA, antes que seja tarde demais”, afirmou.

Türk também defendeu maior cooperação internacional, com “linhas vermelhas acordadas”, verificação independente e regras de segurança para empresas e países envolvidos no desenvolvimento da tecnologia.

Em seu discurso, o Alto-Comissário ainda criticou a concentração de poder nas mãos de grandes empresas de tecnologia e alertou para os efeitos da polarização, das guerras, da crise climática e das rápidas mudanças tecnológicas.

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