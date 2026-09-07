Incêndio ameaça casas e plantações em Manacapuru; moradores pedem ajuda

Moradores de comunidades próximas a uma área de mata, em Manacapuru, no interior do Amazonas, pediram ajuda para combater um incêndio que avançou durante a noite e a madrugada desta segunda-feira (7). As chamas chegaram a cerca de 100 metros de algumas casas, segundo relatos.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 17 da rodovia AM-352, nas proximidades do Ramal da Família e da comunidade Nova Conquista.





Em um vídeo divulgado pelos moradores, uma mulher pede apoio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Manacapuru. Segundo ela, o fogo avançou em direção às residências e ameaçou também plantações da região.

O incêndio atingiu uma área de vegetação localizada atrás das casas. Além do risco às propriedades, moradores relatam preocupação com os prejuízos às plantações e com a fumaça provocada pelas queimadas.

Combate

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que foi acionado neste domingo (6) para atender à ocorrência. As equipes atuaram durante o dia, a noite e a madrugada desta segunda-feira.

Até o momento, os militares utilizaram cerca de 10 mil litros de água no combate às chamas. A ocorrência permanece em andamento, segundo o CBMAM.

Qualidade do ar

A fumaça das queimadas também afeta a qualidade do ar em Manacapuru e municípios próximos.

Dados consultados durante a manhã indicaram focos de calor entre Manacapuru e Novo Airão. Na região do quilômetro 17 da AM-352, havia registro de dois focos.

Em Manacapuru, a concentração de partículas no ar chegou a 192 microgramas por metro cúbico durante a manhã, índice considerado muito ruim. Em Novo Airão, o registro foi de 65,8 microgramas por metro cúbico, também indicando condições desfavoráveis.

As equipes de combate continuam atuando na região para evitar que o incêndio avance em direção às residências.

*Com informação do g1/Amazonas