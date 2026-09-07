Lula destaca soberania nacional durante desfile de 7 de Setembro em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda-feira (7), do desfile cívico-militar em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil, realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Neste ano, a cerimônia teve como principal eixo a defesa da soberania nacional e reuniu representantes dos Três Poderes na tribuna de honra.

Lula chegou ao local acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de ministros do governo.





Também participaram da solenidade o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A presença de Fachin marcou o retorno de um representante do STF à cerimônia. Em 2025, nenhum ministro da Corte esteve no desfile, realizado durante o julgamento da trama golpista que terminou com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2024, ministros como Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli participaram da solenidade.

Soberania em destaque

A defesa da soberania nacional ganhou espaço no discurso do governo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevar tarifas sobre produtos brasileiros em 2025. O tema também passou a ocupar posição de destaque na estratégia de campanha de Lula para a reeleição.

Em pronunciamento transmitido no domingo (6), Lula afirmou que o Brasil “não é e não será colônia de ninguém” e defendeu a autonomia do país para proteger seu território, suas riquezas e seus interesses comerciais.

A mensagem foi reforçada durante a programação do 7 de Setembro, que neste ano também incluiu ações de conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres e referências à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada pela primeira vez na América do Sul.

Desfile reúne militares e estudantes

A programação contou com a participação de estudantes de escolas públicas, integrantes das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros do Distrito Federal.

O desfile também apresentou equipamentos e veículos militares, incluindo blindados, motocicletas e unidades de cavalaria.

O encerramento da solenidade está previsto para as 11h, com apresentações da Esquadrilha da Fumaça e de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).